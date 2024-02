Foggia, Ercolani: ‘Col Brindisi serviranno coraggio e pazienza’

(Di Lorenzo Ruggieri) Il matrimonio tra Luca Ercolani e il Foggia è iniziato nel migliore dei modi. Giunto in Puglia durante il mercato di riparazione, l’ex enfant prodige del Manchester United ha timbrato il tabellino dei marcatori nel corso della sfida contro il Monopoli, consentendo alla sua squadra di tornare al successo dopo quasi due mesi: “Fin dal mio arrivo mi sono trovato bene, pur essendo arrivato dopo quattro sconfitte. Mi aspettavo di poter essere coinvolto nel match contro il Monopoli e credo di essermi fatto trovare pronto”, ha dichiarato il difensore alla viglia del match contro il Brindisi. Quella con gli adriatici sarà un’altra sfida da non sottovalutare, come ammesso dallo stesso Ercolani: “Affronteremo questa partita con entusiasmo, essendo reduci da una vittoria, ma rispettando l’avversario. Cercheremo di giocare con coraggio, mi aspetto un incontro ricco di seconde palle e battaglie in cui servirà essere pazienti”.

Contro i biancazzurri, la squadra di Cudini proverà a mantenere la porta inviolata, a distanza di due mesi dall’ultima volta: “Stiamo lavorando molto sulla percezione del pericolo e sui cali di concentrazione. Dobbiamo mantenere sempre accesa la spia del pericolo e migliorare l’attenzione”, ha concluso Ercolani.

