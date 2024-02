Nardò, in bilico la panchina di Nicola Ragno

Potrebbe esserci un importante scossone in casa Nardò dopo la sconfitta di Gallipoli. La società neretina, infatti, sta valutando attentamente la posizione dell’allenatore Nicola Ragno. Non è escluso si possa andare verso una clamorosa separazione (esonero o risoluzione consensuale) dal momento che la dirigenza pare non abbia gradito le prestazioni della squadra in questa delicata fase del torneo. Il Nardò attualmente è terzo in classifica a quattro punti dalla capolista Altamura. A momenti sono attese novità.

