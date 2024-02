Eccellenza/B, Ugento-Manduria 2-2: gol ed emozioni nello scontro al vertice

Pari e spettacolo al comunale di Ugento, i padroni di casa passano con Medina, poi i biancoverdi rimontano con Ristovski e Salatino. Nella ripresa ancora Medina per il definitivo 2-2. I salentini conservano i quattro punti di vantaggio sulla squadra di Salvadore.

E’ un monologo biancoverde per tutta la prima frazione, ma i padroni di casa al primo squillo passano in vantaggio con Medina. Il Manduria continua a macinare occasioni e trova il pari con Ristovski al 36’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La squadra messapica trova il vantaggio nella ripresa con Salatino e poi Medina timbra il gol del definitivo pareggio.

Salvadore opta per il 433 con Quarta e Salatino a supporto di Ancora. Marsili, Ungredda e Ristovski in mediana, con Maroto terzino a sinistra. Parte forte il Manduria che alla prima chance utile colpisce il palo con Ungredda. Suo il tocco che aveva messo fuori causa il portiere Maggi. Al 6’ altra occasionissima per il Manduria, lancio illuminante di Quarta a tagliare l’area per Ungredda che, a tu per tu con l’estremo difensore, non riesce a indirizzare in rete. Determinante Maggi con i piedi.

All’11’ ancora Manduria in proiezione offensiva, Salatino entra in area e serve Ancora, velo del numero 77 per Ristovski che calcia a botta sicura, ancora prodigioso l’intervento di Maggi. I messapici continuano a spingere dall’out destro, gran cross di Cicerello per Quarta che di testa non inquadra lo specchio. Alla prima vera occasione utile, passa l’Ugento con Medina, scaltro a farsi trovare pronto dopo il palo di Regner. 1-0 Ugento al 15’. Al 36’ il Manduria pareggia i conti sugli sviluppi del corner di Marsili, ci prova prima Bocchino, poi sulla seconda battuta Ristovski fa 1-1, ristabilendo la parità.

Nella ripresa parte meglio l’Ugento e al minuto 12, dopo l’incursione di Romano sull’out mancino, nessun calciatore dell’Ugento trova la deviazione sottomisura, con la sfera che sfila pericolosamente nel cuore dell’area biancoverde. Al 24’ la squadra di Oliva sfiora il vantaggio con Ancora assistito da Cazzato, ma la sua girata è imprecisa. Dopo pochi secondi, altra occasione per Ancora, il suo tiro sfila alla destra di Coletta.

Al 28’ il Manduria la ribalta con un contropiede da manuale: Quarta lancia in profondità Ancora, il quale serve in area Salatino che deposita in rete. Passa appena un minuto e l’Ugento la riprende: azione personale di Regner dalla sinistra, Medina svetta di testa e fa 2-2. Al 48’ occasione per la squadra di Oliva: Bernaola ci prova su punizione, Coletta ci mette i guantoni. Nel finale poi seguiranno le polemiche per un presunto tocco di mani in area di rigore. Pari e spettacolo al comunale di Ugento, i salentini conservano i quattro punti di vantaggio sul Manduria.

UGENTO-MANDURIA 2-2

RETI: 15’ Medina (U), 36’ Ristovsky (M), 73’ Salatino (M), 74’ Medina (U).

Ugento: Maggi, Lezzi, Romano, Iborra, Martinez, Bernaola, Cazzato, (70’ Elia), Ruiz, Medina, Regner, Ancora. Panchina: Russo, Muci, Amico, Irizo, Mariano, Suppressa, Cortes, Jimenez. All. Oliva.

Manduria: Coletta, Cicerello, D’Aiello, Bocchino, Maroto, Ristovski, (90’+1’ Dorini), Marsili, Ungredda, (81’ Salvemini), Ancora, Quarta, (85’ Lorusso), Salatino. Panchina: Maraglino, Salvadore, Nestola, Rapio, Plecic, Aquaro. All. Salvadore.

Arbitro: Alessandro Pio Carpentiere.

Ammoniti: Maroto (M); Martinez, Iborra (U).

Recuperi: 1’/3’.

