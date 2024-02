Serie A, Napoli: via Mazzarri, al suo posto Calzona

In casa Napoli si va avanti a grandi passi verso il secondo cambio in panchina della stagione. Walter Mazzarri dirigerà oggi, lunedì 19 febbraio, l’ultimo allenamento della stagione e poi saluterà: pronto Francesco Calzona, attuale ct della Slovacchia. Il 55enne arriverà nel capoluogo partenopeo nelle prossime ore per la firma sul contratto.

Chi è Francesco Calzona.

Francesco Calzona, classe ’68 e originario di Vibo Valentia, da calciatore ha accumulato qualche esperienza in Serie B con l’Arezzo. Nelle vesti di allenatore ha iniziato in Umbria nel 2004 con la Castiglionese, seguita dal lavoro con il Torrita in Toscana. Durante questo periodo, Calzona ha anche svolto il ruolo di venditore ambulante di caffè. Il momento decisivo arriva nel 2007, quando Maurizio Sarri lo sceglie come suo vice all’Avellino, aprendo le porte a una collaborazione duratura.

La partnership tra Calzona e Sarri si sviluppa attraverso varie squadre, tra cui Perugia, Alessandria, Sorrento, Empoli e Napoli. Il loro cammino insieme si interrompe con l’addio di Sarri al Napoli, ma Calzona ritorna presto in azzurro con Luciano Spalletti.

La svolta arriva nell’agosto del 2022. Mentre era in una stazione di servizio a fare rifornimento, come lui stesso ha raccontato, Calzona riceve una telefonata da Marek Hamsik che lo invita ad allenare la Slovacchia. Nonostante l’iniziale scetticismo, Calzona accetta la sfida e compie l’impresa di qualificare la Slovacchia per la prima volta a un campionato europeo.

Concludendo secondo nel girone J dietro al Portogallo, la Slovacchia di Calzona ha raccolto 22 punti, con 7 vittorie, un pareggio e due sconfitte, segnando 17 gol e subendone 8. Un trionfo che conferma la straordinaria carriera di Francesco Calzona, passato dall’ambito ruolo di calciatore a quello di allenatore di successo a livello internazionale.

