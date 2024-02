Eccellenza/A, Bisceglie inarrestabile: decima vittoria consecutiva

Il Bisceglie continua la propria corsa autorevole al comando del Girone A di Eccellenza pugliese. La squadra di Di Meo supera il Polimnia con una rete per tempo sul rettangolo del “Madonna D’Altomare”. Apre le marcature Bonicelli nel cuore della prima frazione, mentre nella ripresa la splendida palombella di Pignataro, che festeggia nel modo migliore il suo trentacinquesimo compleanno, fissa il punteggio sul definitivo 0-2.

La decima vittoria consecutiva è il frutto del lavoro di una squadra concentrata sull’obiettivo, determinata e motivata. Con questo successo il Bisceglie consolida il primato a quota 49, con margine inalterato di 5 lunghezze dal Molfetta Calcio, principale inseguitrice.

Concentrazione, tanto cuore e la giusta concretezza sul piano sia della manovra sia della finalizzazione in fondo ad una gara combattuta che ha regalato nuove emozioni e soddisfazioni al collettivo nerazzurro e ai quasi 200 tifosi al seguito.

Nei primi minuti di gioco le due squadre tentano di imporre il proprio gioco. La prima chance per il Bisceglie si registra al 13′: punizione di Monaco che termina alta sopra la traversa. Al 21’ la squadra nerazzurra sblocca il risultato: Di Rito serve Bonicelli in area che con un rasoterra supera il portiere rossoverde Lonoce. La formazione di Muserra reagisce e cerca di replicare prima con Lanzone (23′), la cui conclusione su punizione termina alta sulla traversa, poi con D’Amico (38′) che impatta la sfera di testa, con traiettoria a fil di palo.

Nella ripresa il Polimnia torna in campo deciso a ripristinare la parità, ma i nerazzurri si difendono con ordine e attenzione. All’11’ Manzari conclude alto su punizione. Al 15′ il Bisceglie ritorna in proiezione offensiva: la conclusione di Di Rito viene deviata da un difensore avversario, quindi Fucci intercetta la palla, ma il suo shoot è alto. Tre minuti dopo è Bonicelli ad imbeccare per Di Rito, il cui tiro viene deviato in angolo.

Al 31′ il Polimnia ha l’occasione per pareggiare, ma la conclusione di Manzari a botta sicura viene respinta dal suo stesso compagno Basile. Scampato il pericolo, il Bisceglie torna a rendersi pericoloso grazie a Kouamee Pignataro, subentrati per Mangialardi e Di Rito. Al 33′ il centrocampista ivoriano serve il bomber nerazzuro che nel giorno del suo compleanno realizza il 16esimo gol stagionale con uno splendido pallonetto a scavalcare Lonoce innescando i festeggiamenti di tutto il collettivo nerazzurro. Dopo il doppio vantaggio stellato, il Polimnia si spegne e cala.

L’ultima azione di rilievo si registra al 51′ con una conclusione di Morisco da posizione defilata respinta dal portiere rossoverde. Al triplice fischio del brindisino Cantoro è legittima l’esultanza dell’ambiente nerazzurro con i quasi 200 supporters al seguito per una vittoria preziosa e niente affatto scontata.

POLIMNIA-BISCEGLIE 0-2

RETI: 21′ pt Bonicelli, 33′ st Pignataro

POLIMNIA (4-3-3): Lonoce; Gernone, Panebianco (17′ st Avantaggiati), Zizzi, Laguardia (1′ st Divittorio); Tirera (40′ st Satalino), Tarantino, Selicati (10′ st Emane), D’Amico (22′ st Basile); Lanzone, Manzari. A disp. Bevilacqua, De Carolis, Camara. All. Muserra.

BISCEGLIE (4-3-1-2): Suma; Farucci, Sanchez, Lucero, Morisco; Kone (41′ st Avantaggiato), Stefanini, Monaco (13′ st Fucci); Mangialardi (14′ st Kouame); Di Rito (21′ st Pignataro), Bonicelli(36′ st Rodriguez). A disp. Addario, Marinelli, Dembele, Losapio. All. Di Meo.

ARBITRO: Cantoro di Brindisi. ASSISTENTI: Stefano Sibilio di Brindisi e Nicola De Candia di Bari.

NOTE: angoli 4-1. Recuperi: pt 2′, st 6′.

AMMONITI: Di Rito, Lanzone.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author