Cessione Barletta, la spinta della politica dietro la pista Lotito

BARLETTA – La cessione del Barletta Calcio chiama in ballo l’ipotesi di un contatto con Claudio Lotito. L’attuale presidente della Lazio, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe stato contattato per valutare un possibile investimento nel club biancorosso. Al momento, si tratta di una fumata grigia, con gli ambienti vicini al patron biancoceleste che non hanno confermato il suo interessamento, ma nemmeno hanno smentito l’opzione di un ingresso o di un’acquisizione della società.

Contatti ancora in fase embrionale nonostante un incontro a Roma, risalente ad alcune settimane fa, tra lo stesso Lotito e il presidente onorario Mario Dimiccoli. I due avrebbero avuto un primo confronto conoscitivo, con la possibilità di fornire la documentazione contabile per valutare i pro e i contro di un’eventuale proposta, non ancora formulata. Tra i mediatori ci sarebbero alcuni membri della politica locale, operativi sia sul territorio sia a Roma, che nell’ultimo periodo avrebbero sottoposto la questione allo stesso presidente laziale. Tra questi ci sarebbe il senatore di Forza Italia Dario Damiani, citato dallo stesso Lotito durante una dichiarazione rilasciata a LaPresse lunedì mattina: «Mi arrivano 500mila proposte al giorno, lasciate perdere. C’è Dario Damiani, mio fraterno amico, che mi ha sottoposto questa possibilità. Vedremo».

Attesi sviluppi su un possibile interessamento, mentre restano alla finestra anche gli imprenditori barlettani che hanno già manifestato il loro interesse nell’ultimo periodo.

