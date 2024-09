Foggia, Emmausso firma il primo successo rossonero di Brambilla

Un altro passettino in avanti, quello che coincide con la prima vittoria stagionale, una settimana fa rimandata soltanto allo scadere del match. Il Foggia di Brambilla sblocca la casella dei successi, lo fa convincendo e chiudendo per la prima volta con la porta inviolata. L’Altamura non ha dato vita facile, specialmente nel primo tempo, ma ci ha pensato il solito Emmausso, giunto già a quattro reti stagionali, a mettere subito le cose in chiaro.

Nel servizio le parole di Brambilla.

