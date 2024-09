Team Altamura, avvio in salita. Di Donato: “Dobbiamo accelerare”

Nel servizio le parole dell’allenatore della Team Altamura, Daniele Di Donato.

L’Altamura non ingrana, lo zero nella classifica dei punti e dei gol fatti resta immutato anche dopo il debutto casalingo al San Nicola, coinciso col derby “dauno-murgiano” perso contro il Foggia. Certo, il calendario ci ha messo del suo ponendo dinanzi ai biancorossi due squadre di prim’ordine, come i satanelli e il Crotone. Due gare, e di conseguenza due sconfitte diverse però, qualche segnale di crescita sembra esserci: l’Altamura incassa sì, soffre, ma spreca, anche troppo, lasciando il San Nicola senza punti e con qualche rimpianto.

Il pubblico ha risposto presente, circa 2300 spettatori, e per il “D’Angelo” si intravede la luce: cominciati lunedì gli interventi di adeguamento, data di consegna del cantiere fissata per il 21 novembre, staremo a vedere. Intanto, la tifoseria chiede in coro gente che lotta. Il campionato è ancora lunghissimo e ci sarà tempo per tornare in carreggiata, non è il momento dei disfattismi.

