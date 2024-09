Eccellenza: Giuseppe Genchi nuovo allenatore del Ginosa

Il Ginosa ha ufficializzato la nomina di Giuseppe Genchi come nuovo allenatore della Prima Squadra. Questo incarico segna un ritorno significativo per Genchi, che aveva già vestito i colori biancoazzurri con successo nella scorsa stagione, distinguendosi come capitano e contribuendo in modo determinante al raggiungimento di una salvezza entusiasmante.

La società ha riconosciuto in Genchi qualità di leadership e una profonda visione di gioco, doti che hanno caratterizzato la sua carriera da calciatore e che ora metterà al servizio della squadra dalla panchina. Genchi ritrova quindi i suoi ex compagni in un nuovo ruolo, pronto a guidarli in questa nuova avventura.

