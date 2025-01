Foggia e provincia, 60 morti della strada nel 2024

Un appello per maggiori controlli e un potenziamento degli organici delle forze di polizia sulle strade arriva da Antonio Gravino, responsabile per la provincia di Foggia dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (Aifvs). In una nota, Gravino ha sottolineato come il 2024 si sia chiuso con un bilancio drammatico: 60 vittime della strada in Capitanata, un numero in aumento rispetto al 2023.

“Servono sanzioni salate e misure più stringenti per chi guida sotto l’effetto di alcol o droghe”, afferma Gravino, che invoca anche tolleranza zero contro l’uso del cellulare alla guida. Tra le novità del nuovo Codice della Strada, entrato in vigore il 14 dicembre 2024, Gravino evidenzia l’obbligo di casco, targa e assicurazione per chi utilizza monopattini elettrici.

“Le nuove regole rappresentano un passo avanti, ma è fondamentale che vengano applicate senza ritardi”, avverte, sottolineando l’urgenza di interventi concreti per contrastare il fenomeno. Gravino ha inoltre ricordato come la provincia di Foggia, in rapporto alla popolazione, registri un numero di vittime superiore persino a Milano, evidenziando la necessità di mantenere alta l’attenzione sul problema.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio: pertanto, non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts