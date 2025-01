Roma, poliziotto di Lucera salva pellegrina in Piazza San Pietro

Un gesto eroico e tempestivo ha trasformato una tranquilla visita turistica in Piazza San Pietro in un esempio di prontezza e professionalità. Alfonso, poliziotto del Commissariato di Lucera, in servizio a Roma per il Giubileo della Speranza, si trovava libero dal servizio quando il suo “occhio da poliziotto” ha notato una giovane in difficoltà.

Durante una passeggiata con la famiglia lungo Via della Conciliazione, Alfonso ha visto una ragazza, Begum, perdere l’equilibrio, probabilmente a causa di un attacco epilettico. Senza esitazione, si è precipitato a sostenerla, evitando che cadesse rovinosamente a terra. Nonostante fosse priva di sensi e con sintomi preoccupanti come labbra cianotiche, Alfonso ha mantenuto il sangue freddo, effettuando una manovra di emergenza per liberare le vie respiratorie della ragazza e impedirne il soffocamento.

Quando Begum ha riaperto gli occhi, ignara di quanto fosse accaduto, ha trovato il poliziotto e la sua famiglia accanto a lei. Dopo aver appreso il gesto che le ha salvato la vita, ha ringraziato Alfonso con un sorriso di sincera riconoscenza.

Un episodio che mette in luce il valore e l’impegno dei nostri agenti, capaci di intervenire con professionalità anche fuori servizio.

