Borgagne, intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme in un deposito

Nelle scorse ore un incendio ha colpito un deposito nella frazione di Borgagne, nel comune di Melendugno, attirando l’attenzione delle autorità locali e dei cittadini. Le squadre del Comando Vigili del Fuoco, con sede distaccata a Maglie e supporto dalla sede Centrale, sono intervenute prontamente in via Lecce per far fronte all’emergenza.

Il rogo ha avuto origine in un locale utilizzato come deposito, che si trova annesso a un’abitazione al civico 77. All’interno del locale si trovavano un autocarro modello Ape e una Fiat Panda, entrambi distrutti dalle fiamme. Le temperature elevate generate dall’incendio hanno provocato anche il distacco di alcune pignatte dall’intradosso del solaio, aumentando il rischio di ulteriori danni.

Grazie all’intervento tempestivo e professionale dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state domate, evitando così danni strutturali maggiori e garantendo la sicurezza dell’area circostante. La professionalità dei vigili ha consentito di mettere in sicurezza la zona, tutelando la pubblica e la privata incolumità.

Presenti sul luogo dell’incendio anche i Carabinieri della locale stazione e la Polizia Locale di Melendugno, che hanno collaborato per gestire la situazione e garantire l’ordine pubblico.

Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento, e le autorità stanno lavorando per fare chiarezza su quanto accaduto.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts