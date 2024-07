Foggia, è fatta per l’ex Milan Gianfilippo Felicioli

Il Foggia è ad un passo da Gianfilippo Felicioli, 26 anni, nello scorso campionato alla Pergolettese in C ma con esperienza di B con Cittadella, Ascoli, Venezia, Perugia. In A ha giocato con il Verona e Milan. Il calciatore ha raggiunto un accordo di massima nel pomeriggio col club del Presidente Canonico.

