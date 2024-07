Taranto, Schenetti ha firmato: contratto biennale per lui

Andrea Schenetti è un calciatore del Taranto, contratto fino al 30/06/2026. Classe 1991, vanta oltre 400 presenze tra i professionisti. Dopo aver giocato in Serie C con Sud Tirol, Sorrento e Como, approda in Serie B con il Cittadella. In cadetteria veste anche la maglia dell’Entella. Nelle ultime due stagioni ha totalizzato 72 presenze con il Foggia, dove nella stagione 2022/23 è arrivato a disputare anche la Finale Playoff per la promozione in Serie B.

