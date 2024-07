Lecce, ritiro finito: si riprende in Salento dopo due giorni di riposo

L’amichevole tenutasi con l’Huddersfield Town persa per 2-1 ha di fatto chiuso il ritiro pre-campionato austriaco del Lecce, che tornerà da Neustift in queste ore. Il terzo atto della preparazione dei giallorossi proseguirà in Salento dopo un paio di giorni di riposo, con la sfida di lunedì 19 agosto già nel mirino.

Prima di osptare l’Atalanta per il debutto in campionato, però, ci sarà un altro test dal profumo internazionale da disputare, ossia la sfida con il Nizza, in programma per domenica 4 agosto. Un’amichevole che vale doppio, visto che si giocherà in mattinata, alle 10.30 al Deghi Sport Center di San Pietro in Lama, e nel pomeriggio, alle 17.00, presso lo Stadio Via del Mare. Sarà l’occasione giusta per sperimentare prime e seconde linee, dopo le scorie di due settimane di ritiro

Nel frattempo, sui social, sta rimbalzando una suggestione di mercato che tanto sarebbe gradita dai sostenitori salentini: il possibile ritorno di Juan Cuadrado. Il laterale ex Udinese, Fiorentina, Juventus ed Inter è libero dopo l’esperienza che lo ha visto vincere, per sua sfortuna non da protagonista, uno Scudetto a Milano. Il 36enne colombiano è reduce da un infortunio al tendine di Achille che gli ha notevolmente condizionato l’ultima stagione, ma pare sia ora alla ricerca di una nuova sfida. Appena 370 i minuti giocati con addosso la casacca nerazzurra fra Campionato e Champions League, da spalmare tra l’altro in 12 presenze. Un possibile ritorno a Lecce potrebbe dimostrarsi tanto bello quanto complicato, per svariate ragioni (quella inerente all’ingaggio su tutte) ma i tifosi che tanto se ne sono innamorati nel corso della stagione 2011/2012, intanto, ci sperano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author