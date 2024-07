Parigi 2024, nuoto: Pilato molla nel finale e perde il podio

Una finale da urlo per trequarti, poi la stanchezza si è fatta sentire. Benny Pilato perde il podio per un solo centesimo nell’ultimo step dei 100 rana femminili dell’Olimpiade di Parigi. Un vero peccato per la tarantina che ha chiuso al quarto posto dopo essere stata protagonista a pochi metri dalla toccata finale. L’oro è andato alla sudafricana Tatjana Smith, seguita dalla cinese Qianting Tang (argento) e dall’irlandese Mona McSharry (bronzo).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author