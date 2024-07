Parigi, secondo oro per l’Italia arriva sempre dal nuoto: super Ceccon

Un’altra straordinaria vittoria per l’Italia nel nuoto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Thomas Ceccon ha conquistato l’oro nella finale dei 100 metri dorso maschili, segnando la seconda vittoria per la spedizione azzurra dopo quella di Martinenghi. Ceccon ha chiuso la gara in 52″00, grazie a una spettacolare rimonta che gli ha permesso di superare il cinese Xu (52″32) e l’americano Ryan Murphy (52″39).

