Foggia, Capodanno in sicurezza: la nota dell’assessora Patano

Foggia – Assessora alla Polizia Locale, Daniela Patano: ecco numeri delle unità operative coinvolte nel Piano di sicurezza per il Capodanno in piazza e per contrastare il fenomeno dei botti.

Come per ogni evento che comporti la presenza di migliaia di persone in piazza e contro il dilagare di una pessima abitudine purtroppo largamente diffusa e non soltanto nella nostra realtà, è stato predisposto e condiviso nei giorni scorsi un Piano di sicurezza per il Capodanno dall’amministrazione comunale -compresa la Polizia locale-, dalla Prefettura, dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, per garantire lo svolgimento dell’evento stesso senza alcun rischio per le persone e alcun danno per il contesto circostante, il regolare afflusso e deflusso dei partecipanti, e contrastare adeguatamente il fenomeno dei botti e delle esplosioni di materiale pirotecnico.

Nella sola giornata di ieri, sono state impiegate da tutte le forze coinvolte 56 unità. 5 unità dalle ore 6 alle ore 14 per i controlli delle bancarelle che vendevano fuochi pirotecnici, che hanno sanzionato le irregolarità rilevate; 2 unità collocate in via Podgora dalle ore 8 alle 14 e altrettante dalle ore 14 alle 20. Nella zona centro hanno stazionato 4 unità operative dalle 8 alle 14, e per piazza Cavour e la viabilità si è registrata la concentrazione di 8 unità dalle ore 8 alle ore 16, di 14 unità dalle 13 alle 19, di 21 persone alle ore 18 di ieri fino alle 4 di questa mattina.

Il Piano di sicurezza prevedeva l’afflusso nella piazza di 4850 persone, numero che è stato rispettato. Sostenere quindi “della polizia locale nemmeno l’ombra” non è rispettoso della verità e dell’impegno di tante persone a servizio della collettività.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio: pertanto, non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts