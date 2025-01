Foggia, i Carabinieri tracciano un bilancio del 2024

Nel corso dell’intero 2024 l’Arma, presente in 53 comuni dei 61 dell’intera provincia di Foggia (in 47 di questi costituisce l’unico presidio di polizia), ha proceduto per circa il 74% dei reati commessi in tutto il territorio provinciale, denunciando 2.972 persone e arrestandone 841.

Oltre alla repressione e al contrasto delle manifestazioni criminali di tipo comune e organizzato, le attività dei Carabinieri di Foggia sono state protese alla prevenzione e alla prossimità ai cittadini, come dimostrato dai 105 servizi di pattuglia al giorno svolti, dalle 50.513richieste intervento pervenute alle Centrali Operative e dalle oltre 115.000 persone che si sono recate presso caserme dei Carabinieriper denunciare, chiedere aiuto o semplicemente un consiglio o un’informazione.

Sono 44 le operazioni di servizio più significative condotte dai Carabinieri – sotto la direzione della Procura di Foggia e della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari – nel corso del 2024, tra cuila cattura di 3 latitanti inseriti negli elenchi dei latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno (Gianluigi Troiano, Marco Raduano e Vincenzo Fratepietro), l’operazione “Mari e Monti” (unitamente alle altre Forze di Polizia nei confronti di 39 indagati, ritenuti appartenenti o contigui al clan “Li Bergolis” e accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti e altro), l’operazione “Luxury” (con l’arresto di 19 persone e la disarticolazione di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, furti, ricettazione e riciclaggio di autoveicoli), l’operazione che ha consentito di eseguire un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 indagati accusati a vario titolo di tentato assalto a un furgone portavalori, la risoluzione di delicati fatti di sangue e le numerose operazioni di contrasto al traffico di stupefacenti, alle estorsioni o al fenomeno dell’usura.

Il 2024, inoltre, ha visto l’Arma particolarmente impegnata nell’attività di contrasto a delitti che hanno registrato una percepibile recrudescenza rispetto all’anno precedente, riuscendo a identificare 10 indagati (4 arrestati in flagranza di reato e 6 deferiti in s.l.) accusati di truffa tentata o consumata in danno di anziani (in relazione agli 82 episodi per i quali ha proceduto l’Arma nel 2024, a fronte dei 21 del 2023) e di eseguire, il 19 dicembre 2024, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 indagati accusati a vario titolo di associazione per delinquere dedita agli assalti con esplosivo a sportelli ATM (in provincia sono stati registrati 27 episodi nel 2024, rispetto agli 11 del 2023).

Particolare attenzione è stata riposta in tema di codice rosso e tutela di vittime vulnerabili, con un’azione di contrasto che si è tradotta nell’anno 2024 in 58 persone arrestate (a fronte delle 41 del 2023), 505 deferite in s.l. (a fronte delle 434 del 2023) e 129 sottoposte amisure cautelari emesse dall’A.G. (a fronte delle 107 del 2023).

Gennaio

09.01.2024 Operazione (furto) dei Carabinieri della Compagnia di San Severo: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 3 persone accusate di furto e ricettazione di batterie asportate presso cabine della società Enel ubicatenei comuni di Lesina e Poggio Imperiale.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

30.01.2024 Operazione antimafia (arresto 2 latitanti) dei Carabinieri del ROS: in data 30.01.2024 in Granada (Spagna) e in data 01.02.2024 in Bastia (Francia), i Carabinieri hanno individuato e catturato i latitanti TROIANO Gianluigi cl. 1993 e RADUANO Marco cl. 1983, inseriti nell’elenco dei latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno ed entrambi intranei alla consorteria mafiosa c.d. “clan Raduano”, ricercati a vario titolo per associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, omicidio, estorsione e altro.

A.G. Procura Distrettuale Antimafia di Bari.

Febbraio

12.02.2024 Operazione (confisca) del Nucleo Investigativo Carabinieri di Foggia e della DIA: eseguito un decreto di confisca di primo grado di 7 società di autotrasporto, 15 immobili, altri beni e rapporti finanziari, per un valorecomplessivo stimato in 2,2 milioni di euro, nei confronti di un imprenditore pregiudicato di Orta Nova.

A.G. Procura Distrettuale Antimafia di Bari.

12.02.2024 Provvedimento nei confronti di esponente mafiosoeseguito dal Comando Provinciale Carabinieri di Foggia e dalla Polizia di Stato: eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari nei confronti di S. R. cl. 1962, considerato elemento di vertice dell’articolazione mafiosa denominata “Società Foggiana”, per cumulo pene complessive rideterminate in 18 anni, 10 mesi e 21 giorni di reclusione, da espiare in relazione a condanne riportate per associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo e dall’agevolazione mafiosa e altri reati.

A.G. Procura Distrettuale Antimafia di Bari.

13.02.2024 Operazione antimafia (arresto latitante) del Nucleo Investigativo Carabinieri di Foggia: arrestato a Carovigno (BR) FRATEPIETRO Vincenzo cl. 1969, inserito nell’elenco dei latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno e ricercato dal 16.03.2023 per essersi sottrattoalle ordinanze di custodia cautelare in carcere di cui era stato destinatario per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nell’ambito delle operazioni – coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e condotte dai Carabinieri di Foggia – convenzionalmente denominate Cocktail (eseguita il 16.03.2023 a carico di 24 persone) e Game Over (eseguita il 24.07.2023 a carico di 82 persone).

A.G. Procura Distrettuale Antimafia di Bari.

15.02.2024 Operazione (associazione per delinquere finalizzata ai furti d’auto e al riciclaggio) dei Carabinieri della Compagnia di San Severo: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 19 persone gravemente indiziate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, furti, ricettazioni e riciclaggio di autoveicoli, nonché di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

22.02.2024 Operazione (ricettazione) della Compagnia Carabinieri di Foggia e della Polizia Stradale: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un indagato, accusato di ricettazione di componenti e parti meccaniche riconducibili a 8 veicoli rubati tra l’8 e il 25 novembre 2023 nelle province di Foggia, B.A.T., Napoli, Bari e Pescara.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

Marzo

05.03.2024 Operazione (omicidio) del Nucleo Investigativo e della Compagnia Carabinieri di Vico del Gargano: eseguito un arresto in flagranza di reato di una donna romena accusata dell’omicidio del proprio compagno, nella serata del 4 maggio 2024, presso un’abitazione di Ischitella.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

06.03.2024 Operazione (traffico di sostanze stupefacenti) delle Compagnie Carabinieri di Cerignola e Manfredonia: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 9 persone, accusate a vario titolo dei reati di traffico, detenzione illecita e vendita al dettaglio di sostanza stupefacente approvvigionata presso fornitori di Cerignola e distribuita a Vieste, dove i Carabinieri avrebbero censito numerosissimi episodi di spaccio (documentandone più di 5.000, circa 50/60 al giorno), per lo più avvenuti presso un’abitazione ubicata in quel centro storico, sorvegliata mediante un impianto di video-sorveglianza.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

07.03.2024 Operazione (rapine) della Compagnia Carabinieri di Foggia e della Polizia di Stato: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di tre indagati, accusati di rapina e lesioni personali aggravate nei confronti di cinque vittime, di cui quattro italiani e un romeno, adescate mediante annunci online per prestazioni sessuali in cambio di denaro e poi derubate dietro minaccia nel luogo convenuto per l’appuntamento.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

18.03.2024 Operazione (tortura e altro presso Casa Circondariale)del Nucleo Investigativo Carabinieri di Foggia: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 10 appartenenti alla Polizia Penitenziariain servizio presso la locale casa circondariale, ritenuti a vario titolo responsabili in concorso dei reati aggravati di tortura, abuso d’ufficio, abuso di autorità contro arrestati o detenuti, omissione d’atti d’ufficio, danneggiamento, concussione, falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale in atti pubblici, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

Aprile

08.04.2024 Operazione (tentata estorsione) della Compagnia Carabinieri di Vico del Gargano: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40enne e un 32enne, entrambi di Peschici, ritenuti responsabili, in concorso, di tentata estorsione continuata aggravata, detenzione e porto illegale di armi.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

10.04.2024 Operazione (furti) della Compagnia Carabinieri di San Giovanni Rotondo: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due sanseveresiaccusati di aver commesso una serie di furti d’auto -almeno 4 – tra i mesi di ottobre e dicembre 2023, nei comuni di San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, altri centri della Provincia di Foggia e Termoli.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

10.04.2024 Operazione (omicidio) della Compagnia Carabinieri di San Severo: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un sanseverese cl. 1980 accusato, in concorso con un soggetto non identificato, dell’omicidio di Cologno Maurizio, ucciso il 13 agosto 2022 sul litorale di Lesina con 6 colpi d’arma da fuoco.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

11.04.2024 Operazione (omicidio di mafia) del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia e della Polizia di Stato: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 5 personeintranee o contigue al “clan Raduano”– operante in Vieste e comuni limitrofi – per concorso in omicidio premeditato, porto illegale di armi da fuoco, ricettazione, riciclaggio e danneggiamento seguito da incendio, aggravati dal metodo e dall’agevolazione mafiosa, in relazione all’omicidio di Notarangelo Giambattista, commesso il 6 aprile 2018 a Vieste nell’ambito di una faida sviluppatasi per il controllo delle attività illecite.

A.G. Procura Distrettuale Antimafia di Bari.

24.04.2024 Operazione (traffico di sostanze stupefacenti) della Compagnia Carabinieri di San Severo: eseguite due distinte ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di 7 persone, accusate di spaccio al dettaglio di cocaina, hashish e marjuana che gli indagati, appartenenti a due differenti nuclei familiari, avevano avviato presso le loro rispettive abitazioni situate nel centro storico di San Severo.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

Maggio

14.05.2024 Operazione (tentato omicidio di mafia) del Nucleo Investigativo Carabinieri di Foggia e della Polizia di Stato: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. di Bari su richiesta di quella Procura Distrettuale Antimafia, nei confronti di 2 soggetti (il capo promotore della batteria “Sinesi – Francavilla” quale mandante e un affiliato quale partecipe all’azione delittuosa), responsabili del tentato omicidio di mafia, commesso a Foggia il 17.10.2015, ai danni di esponente del clan “Moretti – Pellegrino – Lanza”.

A.G. Procura Distrettuale Antimafia di Bari.

23.05.2024 Operazioni (traffico di sostanze stupefacenti) della Compagnia Carabinieri di Cerignola: esecuzione contestuale di due distinte Ordinanze di Custodia Cautelare, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti complessivamente di 20 indagati, ritenuti responsabili a vario titolo di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I provvedimenti restrittivi traggono origine dalla manovra investigativa dell’Arma finalizzata alla disarticolazione delle principali piazze di spaccio cerignolane, sottoposte a un continuativo monitoraggio da novembre 2022 a giugno 2023.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

25.05.2024 Operazione (omicidio) della Compagnia Carabinieri di San Giovanni Rotondo: arrestato in flagranza di reato un 44enne del luogo che, in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva fatto irruzione nell’abitazione di un’anziana cl. 1943, uccidendola.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

Giugno

18.06.2024 Operazione (traffico di sostanze stupefacenti) della Compagnia Carabinieri di Manfredonia: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8indagati, ritenuti responsabili in concorso dei reati di traffico, detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti, commessi a Manfredonia tra gennaio e agosto del 2023.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

21.06.2024 Operazione (traffico di sostanze stupefacenti) della Compagnia Carabinieri di Vico del Gargano: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 indagati, ritenuti responsabili in concorso, tra luglio 2023 e gennaio 2024, di traffico, detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti nell’area nord del Gargano, in particolare nei comuni di Vico del Gargano e Rodi Garganico.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

21.06.2024 Operazione (omicidio) della Compagnia Carabinieri di Vico del Gargano: arrestato in flagranza di reato un pensionato 66enne, che durante una lite scaturita in ambito familiare ha esploso un colpo di fucile cal. 12, legalmente detenuto, all’indirizzo del proprio genero40enne, ferendolo mortalmente.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

Luglio

18.07.2024 Operazione (riciclaggio) della Compagnia Carabinieri di Cerignola: tratte in arresto 3 persone per concorso in riciclaggio di pezzi e componenti di autovetture provento di furto, con l’utilizzo di jammer e attrezzatura da scasso.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

18.07.2024 Operazione (produzione e detenzione illecita di sostanza stupefacente) della Compagnia Carabinieri di San Giovanni Rotondo: tratte in arresto 3 persone, accusate della coltivazione, in agro di San Nicandro Garganico (FG), di 1.200 piante circa di “cannabis indica”, sottoposte a sequestro.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

25.07.2024 Operazione (riciclaggio) della Compagnia Carabinieri di Cerignola: tratte in arresto 2 persone per concorso in riciclaggio di pezzi e componenti di autovetture provento di furto.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

Agosto

02.08.2024 Operazione (sequestro di sostanza stupefacente) della Compagnia Carabinieri di San Severo: tratte in arresto 3 persone per il trasporto e la detenzione illecita di 25 kg. di cocaina – sottoposti a sequestro – rinvenuti presso il piazzale di un’impresa di rivendita di prodotti ittici in Lesina (FG).

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

26.08.2024 Operazione (produzione e detenzione illecita di sostanza stupefacente) della Compagnia Carabinieri di San Severo e dei Carabinieri Forestali: tratte in arresto 2 persone, accusate della coltivazione, in agro di San Nicandro Garganico (FG), di 100 piante circa di “cannabis sativa”, sottoposte a sequestro.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

Settembre

04.09.2024 Operazione (assalti a furgone portavalori e altro) del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 indagati, ritenuti responsabili – a vario titolo – di rapina aggravata, sequestro di persona, ricettazione, detenzione e porto di armi clandestine e da guerra, in relazione a un assalto a un furgone portavalori perpetrato il 21 gennaio 2022 lungo la S.S. 655 di Ascoli Satriano (FG), nonché a tre rapine ad autotrasportatori con sequestro di persona e ad altri reati.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

26.09.2024 Operazione (usura ed estorsione aggravata dal metodo mafioso) della Compagnia Carabinieri di Foggia: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una indagata – ritenuta responsabile di usura ed estorsione aggravate dal metodo mafioso – la quale, tra settembre 2023 e settembre 2024, avrebbe costretto numerose vittime, dietro minacce e promesse di ritorsioni, alla restituzione di prestiti con elevati interessi usurari, facendo leva sul legame di parentela, conosciuto alle parti offese, con un noto esponente della compagine mafiosa denominata “Società Foggiana”.

A.G. Procura Distrettuale Antimafia di Bari.

Ottobre

03.10.2024 Operazione (detenzione finalizzata alla vendita di sostanza stupefacente) della Compagnia Carabinieri di San Severo: tratte in arresto in flagranza di reato 3 persone, accusate a vario titolo dei reati di detenzione illecita finalizzata alla vendita di sostanza stupefacente, con contestuale sequestro circa 1,2 kg. tra hashish e marijuana, materiale per il taglio e il confezionamento della droga e denaro contate, considerato provento di spaccio.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

15.10.2024 Operazione (detenzione finalizzata alla vendita di sostanza stupefacente) della Compagnia Carabinieri di San Severo: tratte in arresto in flagranza di reato 2 persone, accusate a vario titolo dei reati di detenzione illecita finalizzata alla vendita di 14,5 kg. di hashish, suddivisi in panetti.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

15.10.2024 Operazione antimafia “Mari e Monti” del Nucleo Investigativo Carabinieri di Foggia e del Raggruppamento Operativo Speciale, unitamente a Polizia di Stato e Guardia di Finanza: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta di quella Procura Distrettuale Antimafia, nei confronti di 39 indagati(37 carcere e 2 arresti domiciliari, di cui 16 destinatari di provvedimenti restrittivi notificati dall’Arma) – intranei o contigui al “clan li Bergolis”, operante nel Gargano – ritenuti responsabili a vario titolo dei reati, aggravati dal metodo e dall’agevolazione mafiosa, di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico, detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione e porto di armi comuni e da guerra e altro.

A.G. Procura Distrettuale Antimafia di Bari.

15.10.2024 Operazione (coltivazione di sostanza stupefacente)della Compagnia Carabinieri di San Severo: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 5 persone accusate di avere in concorso, nel giungo 2024,coltivato 1.808 piante di marijuana, distribuite su due piantagioni in area boschiva di S. Nicandro Garganico e sottoposte a sequestro.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

18.10.2024 Operazione (traffico illecito di rifiuti) del Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Bari: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. di Bari su richiesta di quella Procura Distrettuale Antimafia, nei confronti di 8 indagati, accusati a vario titolo dei reati di traffico e gestione illecita di rifiuti, commessi da marzo 2020 ad aprile 2022 da un’associazione radicata in Cerignola (FG), che avrebbe smaltito illecitamente tonnellate di rifiuti presso cave in disuso, aree agricole e capannoni dismessi nelle province di Foggia e BAT e occasionalmente nella provincia di Campobasso.

A.G. Procura Distrettuale Antimafia di Bari.

28.10.2024 Operazione (estorsione aggravata) della Compagnia Carabinieri di Manfredonia: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 2 indagatiaccusati di tentata estorsione aggravata dal metodo e dall’agevolazione mafiosa, commessa in Monte Sant’Angelo ai danni di commercianti del luogo al fine di sostenere gli affiliati detenuti intranei al “clan li Bergolis”, recentemente arrestati nell’ambito dell’operazione antimafia “Mari e Monti”.

A.G. Procura Distrettuale Antimafia di Bari.

Novembre

04.11.2024 Operazione (detenzione finalizzata alla vendita di sostanza stupefacente) della Compagnia Carabinieri di Manfredonia: tratte in arresto in flagranza di reato 3 persone, accusate a vario titolo dei reati di detenzione illecita finalizzata alla vendita di sostanza stupefacente, con contestuale sequestro, all’interno di un’abitazione di Vieste, di 114 dosi confezionate di cocaina, materiale per il taglio e il confezionamento della droga e denaro contate, considerato provento di spaccio.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

13.11.2024 Operazione (furto aggravato) della Compagnia Carabinieri di Lucera: 2 persone tratte in arresto in flagranza di reato e 1 deferita in s.l., accusate del tentato furto, in viale Ferrovia di Lucera, di un’autovettura in sosta in un’area di parcheggio.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

19.11.2024 Operazione (falso ideologico) della Compagnia Carabinieri di Cerignola: nelle province di Foggia e Caserta, i Carabinieri della Compagnia di Cerignola (FG) hanno eseguito un’Ordinanza applicativa di Misura Cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 12 indagati (3 AA.DD. e 9 interdittive della sospensione dall’esercizio dell’attività di insegnamento), tutti italiani, ritenuti responsabili – a vario titolo – di concorso in falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, esercizio abusivo di una professione e favoreggiamento personale. Secondo le indagini un avvocato del foro di Foggia, il marito insegnante e il dirigente di un istituto paritario, in concorso tra loro avrebbero indotto in errore gli uffici scolastici provinciali mediante certificati falsi e comunicazioni UNILAV che documentavano, contrariamente al vero, per gli anni compresi tra il 2018 e il 2023, rapporti lavorativi con una scuola paritaria in provincia di Caserta. La conseguente iscrizione nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza in una posizione determinata da punteggi calcolati sulla base di false attestazioni, avrebbe così permesso a 9 indagati di maturare il titolo di insegnamento.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

29.11.2024 Operazione (sequestro di persona e detenzione illecita di sostanza stupefacente) della Compagnia Carabinieri di Foggia: arrestati in flagranza di reato 2 stranieri per sequestro di persona aggravato, i quali avrebbero, con violenza e minaccia e con l’utilizzo di armi, in concorso con altri soggetti non meglio identificati, sequestrato a Foggia un 15enne per costringerlo a interrompere una relazione sentimentale con una loro parente. Nel medesimo contesto investigativo un ulteriore indagato veniva tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanza stupefacente e deferito in s.l. per detenzione illecita di munizioni, avendo i Carabinieri rinvenuto e sequestrato, all’interno di un’abitazione in suo uso, 5 panetti di cocaina del peso complessivo di circa 1 kg e 44 cartucce cal. 12 e 36.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

Dicembre

04.12.2024 Operazione “Cripto” dei Carabinieri del ROS con il supporto del Comando Provinciale CC di Foggia: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 indagati (6 destinatari del carcere e 1 degli arresti domiciliari), accusati a vario titolo dei reati, aggravati dall’agevolazione mafiosa, di favoreggiamento personale, procurata inosservanza di pena, danneggiamento seguito da incendio e traffico transnazionale di sostanze stupefacenti. Le indagini – condotte in seguito alla evasione, avvenuta il 24.02.2023 dal carcere di Badu e Carros (NU), di RADUANO Marco, elemento di vertice dell’omonimo clan mafioso operante nel Gargano, rintracciato e tratto in arresto ad Aleria (Corsica) il successivo 01.02.2024 da militari del R.O.S. -, hanno consentito di: ricostruire la rete dei fiancheggiatori che, a vario titolo, hanno favorito la latitanza di RADUANO Marco; documentare un lucroso traffico di sostanze stupefacenti – segnatamente hashish e marijuana -, approvvigionate tra Marocco e Spagna e trasportate in Italia mediante l’utilizzo di società di spedizione internazionali; accertare il ricorso ad un atto intimidatorio indirizzato a un familiare di un collaboratore di giustizia per intimorirlo e condizionarne le dichiarazioni contro la consorteria mafiosa di riferimento. Durante le perquisizioni effettuate contestualmente all’esecuzione delle misure un indagato, destinatario di custodia cautelare in carcere, è stato tratto in arresto in flagranza di reato, essendo state rinvenute nella sua abitazione e sequestrate una pistola Smith & Wesson cal. 357 con matricola abrasa e 18 cartucce dello stesso calibro. Già nel corso delle indagini, a riscontro degli elementi emersi, erano state arrestate in flagranza di reato due persone per detenzione illecita finalizzata alla vendita di sostanza stupefacente e sequestrati complessivamente circa 11,5 kg tra hashish e marijuana.

A.G. Procura Distrettuale Antimafia di Bari.

04.12.2024 Operazione “Art Sharing” dei Carabinieri del Nucleo T.P.C. di Bari: in Foggia, Poggiorsini (BA) e Marino (RM), eseguita un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di 4 persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere, ricerche archeologiche clandestine, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, furto ed esportazione illecita di beni culturali e altro. L’indagine, avviata nel mese di giugno 2020, ha consentito di documentare come la compagine si approvvigionasse di reperti archeologici di tipo ceramico, bronzeo e numismatico, mediante scavi clandestini eseguiti da squadre di tombaroli in aree pugliesi e laziali, per la successiva esportazione illecita e immissione nel mercato illegale delle opere d’arte attraverso una inesistente casa d’aste con sede in Belgio.

A.G. Procura della Repubblica di Bari.

10.02.2024 Operazione (sequestro materiale esplosivo) dei Carabinieri della Compagnia di Lucera: arrestate in flagranza di reato 3 persone – tra cui un dipendente comunale – accusate di detenzione illecita, all’interno di un locale comunale situato nel piano seminterrato del complesso ove hanno sede gli Uffici del Giudice di Pace del centro federiciano, di circa un quintale di artifizi pirotecnici classificati, nonché otto chili di ordigni esplosivi di fabbricazione artigianale caratterizzati da elevata micidialità.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

11.12.2024 Operazione (sequestro di persona) della Compagnia Carabinieri di Foggia: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di tre cittadini romeni, accusati di avere, – in concorso con due loro parenti, connazionali, già tratti in arresto in flagranza il precedente 29 novembre – fatto irruzione, armati, presso un’abitazione ubicata in località Rignano Scalo di Foggia, dove avrebbero sequestrato un quindicenne contro la sua volontà.

A.G. Procura della Repubblica di Foggia.

19.12.2024 Operazione (associazione per delinquere dedita ad assalti a sportelli ATM) del Nucleo Investigativo Carabinieri di Foggia: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 indagati, accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata ai furti aggravati dall’utilizzo di materiale esplosivo, violazione della legge sulle armi, ricettazione e riciclaggio, in relazione a 17 assalti – che avrebbero fruttato complessivamente circa 290.000,00 euro – compiuti tra luglio e settembre 2024 in Puglia (nelle province di Foggia e Bari), Piemonte(in provincia di Torino), Campania (in provincia di Avellino), Lombardia (nelle province di Pavia e Milano) e Basilicata (in provincia di Potenza).

