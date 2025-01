Capodanno nel foggiano, notte di incendi a cassonetti e tre feriti

Tre feriti e decine di interventi dei vigili del fuoco per l’incendio di cassonetti dei rifiuti e auto. È il bilancio della notte tra il 31 e il 1 gennaio durante i festeggiamenti per il nuovo anno in provincia di Foggia. L’episodio più grave è avvenuto a Foggia dove un 26enne ha perso le dita di una mano per lo scoppio di un petardo. Il giovane è stato ricoverato al Policlinico Riuniti.

A Mattinata, inoltre, una ragazza di 26 anni ha subito una lesione ad un occhio per lo scoppio ravvicinato di un petardo riportando una prognosi di sette giorni, mentre ad Ordona (piccolo centro dei 5 reali siti) un giovane di 25 anni è rimasto ustionato alle mani mentre stava cercando di accendere un gioco pirico. Intanto solo nella città di Foggia ci sono stati oltre venti interventi dei Vigili del fuoco per l’incendio di tre automobili e una ventina di cassonetti dei rifiuti incendiati o danneggiati. (ANSA)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author