Foggia: Abusi su pazienti, ‘Sospesi tutti gli indagati’

“Abbiamo provveduto alla sospensione di tutte le persone coinvolte e procederemo ai licenziamenti laddove ce ne saranno gli estremi”. Lo afferma Luca Vigilante, ad di ‘Universo Salute’, in merito alle indagini che hanno portato all’arresto di 30 dipendenti della società che opera nell’ex istituto ortofrenico di Foggia.

“Massima la collaborazione della proprietà e dei vertici di Universo Salute nelle indagini – prosegue Luca Vigilante -. Siamo in attesa dei dettagli del lavoro svolto dalla magistratura in collaborazione con la nostra amministrazione che, sin dal primo giorno, ha lavorato per la tutela dei pazienti, soprattutto di quelli più fragili sul piano mentale, chiedendo a tutte le Organizzazioni sindacali e a tutti i lavoratori l’autorizzazione all’installazione di telecamere anche nelle camere. Questo alla luce della delicatezza del tipo di lavoro. L’autorizzazione ci venne concessa solo in alcune zone, per giunta note a tutti i lavoratori”.

“Intanto, l’amministrazione aveva già operato dei licenziamenti per atti non conformi alla dignità e alle regole della comunità. Per cui noi continueremo a essere cooperativi e collaborativi. Abbiamo provveduto alla sospensione di tutte le persone coinvolte e procederemo ai licenziamenti laddove ce ne saranno gli estremi”, conclude Vigilante.

