Foggia, a Latina reazione senza gol. Brambilla rammaricato ma ottimista

A Latina serviva una prova di forza per dimostrare che l’1-4 incassato dal Monopoli sia stato un semplice scivolone, non è andata esattamente così ma la reazione del Foggia c’è stata, almeno in termini di prestazione. Uno 0-0 che però lascia l’amaro in bocca e allontana, seppur parzialmente, i rossoneri dal treno dell’alta classifica.

Una squadra quasi tutta nuova, un sistema di gioco del tutto nuovo, tante dinamiche e meccanismi devono ancora essere perfezionati, i 5 punti nelle prime quattro gare di campionato non sono casuali. A detta del tecnico servirà maggior cattiveria, dettaglio sottolineato anche dopo le precedenti sfide. Per questo nuovo Foggia sarà necessaria dunque tanta pazienza, Brambilla lo sa e raccoglie gli elementi positivi del pareggio di Latina. Le sue parole nel servizio.

