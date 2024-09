Team Altamura, Di Donato maledice gli episodi. Ancora quota zero

La casella della Team Altamura è ancora ferma a zero punti, un avvio difficile ce lo si immaginava, ma non così, soprattutto dopo le due vittorie in Coppa. Quattro k.o. su quattro, quello col Benevento forse il più doloroso, giunto proprio quando il primo punticino della stagione sembrava ad un passo.

Il tecnico murgiano, Daniele Di Donato, ha parlato di episodi elogiando quindi la prestazione dei suoi, resta comunque innegabile che in questo avvio qualcosa non sia andato, zero punti non sono frutto del caso. Il passaggio dal 4-2-3-1 iniziale, per cui è stato allestito l’organico, al 3-5-2 delle ultimissime uscite ha però dato qualche buona indicazione.

