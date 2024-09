Cerignola, il grave infortunio di Cuppone rovina il momento magico

Si temeva il peggio, e così è stato. Per Luigi Cuppone c’è la lesione al crociato anteriore del ginocchio sinistro la cui effettiva entità verrà valutata nelle prossime ore, molto probabile l’intervento chirurgico e stimati almeno cinque mesi di stop. Una notizia che rovina il momento idilliaco del Cerignola, per la prima volta in assoluto in testa ed in solitaria alla classifica del Girone C. Brutto scherzo del destino, Raffaele perde il calciatore tanto richiesto in sede di calciomercato, l’innesto più importante della campagna acquisti estiva, già capocannoniere della squadra con tre reti realizzate in quattro gare. Una grave perdita, dunque, per l’attuale capolista del Girone C.

Resta, comunque, una settimana storica per l’Audace capolista. Tre vittorie, un pareggio e miglior attacco del torneo, questo il bilancio delle prime quattro uscite. Lo straordinario secondo tempo contro il Giugliano è valso un primato inedito seppur parziale e soltanto settembrino, il ds Di Toro infatti predica calma e chiede maggior entusiasmo e supporto alla tifoseria ofantina. Le sue parole nel servizio.

