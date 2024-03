Prima nazionale ieri sera al Cinema Multisala Massimo a Lecce di “Flower”: un film prodotto da Vito D’Agostino e Maria Antonietta Vacca. Un grande successo con una sala sold out per un lungometraggio di infinita delicatezza con tante sfumature in grado di suscitare emozione e commozione, ma anche con scene di puro divertimento. Una storia nostalgica del Salento del passato, con ricostruzioni di spaccati di vita quotidiana dei borghi dove è ambientata, costellata di fiori come filo conduttore e da luoghi dell’infanzia del protagonista coi loro usi, costumi e tradizioni sempre vivi nel cuore di chi li ha vissuti. Straordinaria l’interpretazione artistica del lungometraggio da parte di tutti gli attori, le attrici e le ballerine di Scena Muta, della maestra Sophie Guido e dei protagonisti Raffaella di Caprio e Luca Trevisi. Un altro successo, firmato dal regista Gino Brotto e della Breight con musiche originali di Riccardo Notarpietro, spalanca nuovi orizzonti in attesa di sviluppi in virtù della partecipazione al prestigioso concorso nazionale David di Donatello e dell’accoglienza nelle sale cinematografiche nazionali dopo la promozione in Rai. D’altronde non può non colpire la malinconica storia di un ragazzo riservato, cresciuto sotto l’ala protettiva di genitori venuti a mancare presto, con un carattere introverso ma ricco di valori e di sentimenti nobili che caratterizzano un animo sin troppo sensibile destinato a smarrirsi nel suo mondo interiore.

