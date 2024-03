Nardó, Nardò Technical Center: “ Pronti a continuare un dialogo con la Regione Puglia”

Il Nardò Technical Center (NTC) risponde alla sospensione dell’Accordo di Programma concesso per l’approvazione del piano di sviluppo con una posizione ufficiale. La società ha preso atto della decisione della Regione Puglia e si dichiara aperta a continuare il dialogo con tutti i partner coinvolti nel piano di sviluppo e con il pubblico.

NTC sottolinea che il suo obiettivo principale è assicurare un futuro al Nardò Technical Center e rafforzarne il ruolo di importante motore occupazionale ed economico per la regione. Nonostante la sospensione dell’Accordo di Programma, la società rimane impegnata nel perseguire questo obiettivo e lavorerà per trovare soluzioni che consentano di superare gli ostacoli attuali.

La decisione della Regione Puglia rappresenta una sfida per il Nardò Technical Center, ma la società è determinata a far fronte a questa situazione e a continuare a contribuire allo sviluppo economico della regione. Il dialogo con tutti i soggetti coinvolti, inclusi i partner e il pubblico, sarà fondamentale per individuare le migliori strategie per il futuro del centro tecnico.

NTC si impegna a lavorare in maniera trasparente e responsabile, cercando sempre di conciliare gli interessi delle parti coinvolte e di trovare soluzioni che siano sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale. La società confida nella collaborazione di tutti gli attori interessati per superare gli attuali ostacoli e garantire un futuro positivo per il Nardò Technical Center.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts