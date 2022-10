“La vittoria di giovedì con gli Hearts in Conference League ci serviva, adesso dobbiamo sfruttare la scia positive. Mi auguro che i ragazzi reagiscano in campionato come hanno fatto in coppa per iniziare a correre anche in Serie A”. Così Vincenzo Italiano, l’allenatore della Fiorentina, ai media ufficiali del club viola alla vigilia della sfida di Lecce. “Dobbiamo alzare ritmo e qualità tornando a gestire bene le partite nei novanta minuti, in particolare lontano dalle mura amiche”.

Sul Lecce: “Sarà una partita difficile. Sono rapidi e bravi davanti, dal punto di vista difensivo si dovrà stare attenti. Il Lecce va forte, è una squadra pericolosa perché ha entusiasmo e grande ritmo in casa. Dobbiamo affrontarla con concentrazione e con voglia di ripartire ed accelerare anche in campionato”.