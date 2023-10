Fidelis Andria, prima conferenza da presidente per Di Benedetto

ANDRIA – Prima conferenza stampa da presidente della Fidelis Andria per Giuseppe Di Benedetto. L’imprenditore di Trinitapoli, che ha rilevato il club federiciano dopo la tormentata estate post-retrocessione in Serie D, si è presentato con i suoi obiettivi e il suo piano pluriennale per stabilizzare il club e restituirgli ambizione. Lo sguardo principale è rivolto in primis alla stagione in corso, per poi ampliare la base dirigenziale e le iniziative per i tifosi biancazzurri di concerto con l’amministratore Pietro Lamorte, presente in conferenza al fianco del nuovo patron.

