Fidas Pugliese: +2,2% nelle donazioni 2023 rispetto al 2022

Una crescita del 2,2% rispetto al 2022, il ritorno ai numeri dell’epoca pre-Covid con il sorpasso delle donazioni del 2019, il secondo miglior risultato di sempre in 46 anni di vita: la Fidas Pugliese Donatori Sangue Odv, una volta raccolti tutti i dati utili, ha ufficializzato i risultati del 2023 in termini di donazioni dei propri iscritti.

Sono state 18851 le donazioni effettuate nel corso del 2023, 404 in più rispetto al 2022 (+2,2% in tasso percentuale) con una crescita che si attesta oltre il 10% rispetto agli ultimi anni e segna il sorpasso rispetto alle donazioni del 2019 (allora furono 18686), ultimo dato pre-Covid. Quello raggiunto nel 2023 è il secondo miglior risultato di sempre per quanto riguarda la Fidas Pugliese in 46 anni di vita dell’associazione (il record, sfiorato, resta quello del 2018 con 18927 donazioni). Particolare non secondario, 1491 donazioni Fpds sono avvenute sulla nuovissima autoemoteca, entrata in funzione ai primi del 2023 e dall’associazione messa gratuitamente a disposizione del Servizio Trasfusionale regionale.

Tra il 2022 e il 2023, 15 sezioni hanno fatto registrare un trend di crescita. Cinque hanno superato le 1000 donazioni (Bari con 4448 in crescita del 10%, Santeramo con 1547, Castellana Grotte con 1487 in crescita del 13%, Altamura con 1373 in crescita del 20% e Gravina con 1032 in sostanziale parità con il dato del 2022). Altre sei (Adelfia, Bari Carbonara, Gioia del Colle, Terlizzi, Molfetta e Bari Santa Famiglia), invece, hanno superato le 500 unità raccolte.

In totale sono 15463 i donatori iscritti (10442 uomini e 5021 donne): 2471 i nuovi iscritti nel 2023, 15289 i donatori periodici (ovvero quelli che hanno donato almeno una volta negli ultimi due anni) e 5241 i donatori giovani (fino a 30 anni non ancora compiuti).

A presentare i dati del 2023 il presidente di Fpds Corrado Camporeale: “Registriamo un altro anno di crescita che ci riporta a quelli che erano i riferimenti della stagione pre-Covid. Aver fatto registrare il secondo miglior risultato di sempre per la nostra associazione è motivo di orgoglio, ma anche stimolo a fare sempre di più e sempre meglio. Il ringraziamento mio personale e di tutti i dirigenti dell’associazione vanno ovviamente ai volontari delle sezioni e ai donatori per un impegno che si conferma apprezzabile e concreto”.

