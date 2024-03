“La mafia per fare i propri affari ha bisogno del silenzio. Nel momento in cui si accendono i riflettori si innesca un meccanismo che coinvolge l’opinione pubblica” – così Sandro Ruotolo spiega a Bisceglie la necessità di affrontare il tema che affligge soprattutto la classe dirigente. Se ne è parlato a Bisceglie, in un incontro su politica e legalità.

