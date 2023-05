Festeggiamenti San Nicola, l’impegno televisivo di Antenna Sud

La città di Bari si prepara a festeggiare il suo Santo Patrono. Nell’occasione il Gruppo Editoriale Distante non mancherà di raccontare festa, storia, leggende e curiosità su San Nicola.

Le solenni celebrazioni religiose e civili saranno trasmesse in diretta sulla emittente televisiva Antenna Sud a partire dalle 19,30 di domenica 7 maggio con l’atteso Corteo Storico, che prenderà il via nel capoluogo pugliese da Piazza Federico II di Svevia sino a Piazza San Nicola.

Il Gruppo Editoriale Distante accompagnerà i telespettatori a rivivere la manifestazione culturale che meglio racconta e mette in scena l’impresa dei 62 marinai baresi, che nel lontano 1087, portarono le reliquie di San Nicola nel capoluogo pugliese.

Dal centro storico di Bari, nella mattinata di lunedì 8 maggio, dalle 9, ci si sposterà sul Lungomare Nazario Sauro per la diretta su Antenna Sud della celebrazione eucaristica dal molo San Nicola, officiata dall’Arcivescovo della Diocesi di Bari – Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano. A seguire, la processione del Santo a mare.

