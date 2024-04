Ferrovie Sud Est, giovedì 11 aprile 4 ore di sciopero

Le Segreteria Regionali Puglia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL e UIL Trasporti, in adesione ad uno sciopero nazionale, hanno proclamato per giovedì 11 aprile uno sciopero del personale di Ferrovie del Sud Est di quattro ore, dalle 19.30 alle 23.30, per ragioni di natura politica. I treni e gli autobus potranno subire cancellazioni o variazioni. In occasione dell’ultimo sciopero nazionale del 17 novembre 2023, indetto dalle medesime sigle sindacali, si è registrata un’ adesione pari al 12%.

