Scuola, per i docenti sono in arrivo 160 euro in più al mese

Per i docenti sono in arrivo 160 euro in più al mese con l’ultima legge di Bilancio. Lo annuncia Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del merito, precisando che “nel passato contratto c’erano stati 124 euro al mese aggiuntivi in busta paga per la categoria”. In merito alle “classi pollaio”, il ministro ha chiarito che “il mantenimento delle scuole è un compito degli enti locali. Noi abbiamo stanziato più di cinque miliardi di euro per l’intero sistema italiano, cifra mai vista prima, di cui tre miliardi e 900 milioni con i fondi del Pnrr, e un miliardo trovato da noi nel bilancio del ministero”.

