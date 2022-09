Ferrovie: Emiliano, futuro trasporti su ferro passa da Puglia

“Il futuro delle tecnologie nei trasporti passa per la Puglia”. Lo scrive il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commentando la firma del Protocollo d’intesa tra ministero delle Infrastruttura, Regione Puglia, Rfi per lo studio e la sperimentazione nel trasporto ferroviario di sistemi di levitazione magnetica. “Un’innovazione – prosegue – che favorirebbe la movimentazione di merci e persone ad altissima velocità. Al tavolo con noi, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto, che oltre a co-finanziare il progetto fornirà gli spazi idonei per procedere alla sperimentazione delle nuove infrastrutture. In Puglia abbiamo assistito negli ultimi anni alla crescita esponenziale di diverse eccellenze nel campo dei sistemi intelligenti motoristici, aeronautici e spaziali. Grazie anche alle politiche di investimento messe in atto da Regione, siamo in prima linea per contribuire con il nostro know-how allo sviluppo della Mobilità dem futuro: confortevole, pulita, tecnologicamente avanzata”.