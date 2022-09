Elezioni: sorteggio simboli liste Puglia, FdI primo al Senato

La coalizione di centrodestra sarà al primo posto della scheda per l’elezione dei senatori pugliesi, il centrosinistra sesto. E’ l’esito parziale del sorteggio dell’ordine dei simboli che compariranno sulle schede elettorali per le Politiche del 25 settembre, fatto nel pomeriggio in Corte di Appello a Bari. Per la Camera, infatti, bisognerà attendere domani per conoscere l’ordine definitivo dei simboli sulle schede. Per il Senato, quindi, dopo il centrodestra, ci saranno sulle schede i simboli di Azione-ItaliaViva, Unione Popolare con De Magistris, Movimento 5 Stelle, Italexit. Segue la coalizione di centrosinistra e, subito dopo, De Luca, Pci, Vita, Italia sovrana e popolare, Alternativa per l’Italia. All’interno delle due coalizioni, poi, è stata sorteggiata anche la posizione dei singoli partiti che vede Fratelli d’Italia in testa seguito da Noi Moderati, Lega e Forza Italia. Per il centrosinistra guida graficamente la coalizione +Europa, seguita da Pd, Impegno Civico, Alleanza Verdi Sinistra.