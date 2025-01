Federconsumatori Taranto sostiene la lotta dei lavoratori Assocontact

La Federconsumatori di Taranto interviene sulla vertenza che coinvolge Assocontact e la sua decisione di uscire dal contratto nazionale delle telecomunicazioni. Secondo Antonello Zicari, presidente di Federconsumatori Taranto, questa scelta mette a repentaglio non solo i diritti dei lavoratori, ma anche le garanzie per i consumatori.

“Quando diminuiscono le tutele per i lavoratori, si riducono drasticamente anche quelle per i fruitori del servizio”, afferma Zicari richiamando l’attenzione sul Codice di condotta per il telemarketing e il teleselling, in vigore da pochi mesi. “Sottrarre questi lavoratori dal cono della ricattabilità economica significa mantenere alta la guardia sulla legalità, soprattutto in materia di trattamento dei dati sensibili”, prosegue il presidente.

Zicari sottolinea inoltre come il Registro delle Opposizioni, pensato per proteggere i consumatori, non basti a contenere una dinamica di mercato che favorisce il ribasso di salari e diritti. “Oggi gli operatori del settore si trovano esposti a un mercato privo di regole solide, che riduce i compensi e taglia le tutele”, conclude.

Federconsumatori esprime solidarietà ai lavoratori coinvolti, circa 600 nella sede di Taranto e 6.000 nelle altre sedi italiane di Assocontact, e annuncia il proprio supporto alle loro rivendicazioni, in sinergia con i sindacati.

