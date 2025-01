Fasano, rapina invalido in pieno centro: arrestato 21enne

FASANO – Ha aggredito un 53enne invalido, scaraventandolo a terra e rubandogli con violenza il borsello. A intervenire è stato il comandante della stazione di Fasano Stefano Albanese che, libero dal servizio e in abiti civili, trovatosi nei pressi del luogo della rapina, ha inseguito il bandito per le vie del centro storico, favorendone l’arresto e recuperando la refurtiva, infine restituita al legittimo proprietario.

È accaduto a Fasano, nella serata di venerdì, in pieno centro. Il giovane rapinatore, un 21enne del posto, dopo le formalità di rito è stato condotto in carcere.

I fatti, come detto, nella tarda serata del 3 gennaio, come ricostruito nella nota stampa del comando provinciale.

Fasano, rapina invalido in pieno centro: 21enne arrestato dal comandante

“I carabinieri della Stazione di Fasano (BR) hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne del posto resosi responsabile di una rapina con violenza ai danni di un invalido del luogo. Il giovane, nella tarda serata di ieri, nel pieno centro di Fasano ha aggredito un 53enne invalido facendolo rovinare a terra e sottraendogli con violenza il borsello. Il comandante di Stazione di Fasano si trovava libero dal servizio e in abiti civili nei pressi e attirato dalla richiesta di aiuto della vittima è immediatamente intervenuto, inseguendo per le vie del centro storico il rapinatore e braccandolo con ancora nelle mani il borsello sottratto alla vittima”.

Prosegue la nota: “Sopraggiungevano immediatamente i carabinieri della locale Stazione che coadiuvavano l’ispettore e perquisivano il rapinatore trovandolo in possesso di un coltello con lama affilata e della refurtiva che è stata immediatamente restituita alla vittima. Il pregiudicato è stato identificato e a conclusione degli accertamenti è stato arrestato. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giovane, già noto all’Arma poiché gravato da precedenti specifici analoghi, è stato condotto in carcere”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author