Fasano, Iannini: “Sconfitta immeritata, non concretizziamo ed è un peccato”

Il tecnico del Fasano, Gaetano Iannini, ha commentato la prima sconfitta stagionale (1-0) patita dalla sua squadra nella trasferta di Manfredonia.

”Raccontiamo una sconfitta immeritata, abbiamo fatto la gara tutta la partita ma siamo stati poco cinici. C’è delusione perché arriviamo tantissime volte in area piccola, però non riusciamo a trovare la zampata vincente. Sicuramente dovremo lavorarci sopra in maniera più specifica, lo faremo però. La squadra propone calcio, domina le partite, dobbiamo risolvere solo questo problema. Abbiamo una mentalità che ci porta a controllare la gara ed è un peccato non portare a casa il risultato, perché i ragazzi fanno veramente partite importanti nell’aggredire, nel giocare, nel rischiare anche da dietro. Usciamo da dietro con giocate in velocità ed è un peccato non concretizzare.”

