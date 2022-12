Fasano: Ha firmato Daniele Vantaggiato

Condividi su...

Fasano, tutto fatto per l’arrivo di Daniele Vantaggiato. L’ormai ex attaccante del Livorno, classe 1984 ed ex di Bari, Pescara, Rimini, Parma, Bologna e Ternana, è ormai da considerarsi un calciatore del club attualmente al quinto posto del girone H di Serie D. La firma è avvenuta nella serata di oggi, venerdì 9 dicembre.