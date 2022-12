Condividi su...

Stando a quanto riportato dai canali ufficiali della LND Puglia, alcuni assistenti arbitrali di Serie A e Serie B saranno utilizzati in occasione di alcune gare in programma per domenica 11 dicembre in Eccellenza ed in Promozione. Nicola Favia, presidente del CRA (comitato regionale arbitri pugliesi) ha commentato così l’iniziativa dell’Aia: “Ringrazio il Presidente Alfredo Trentalange, il Comitato Nazionale e la Can A e B guidata da Gianluca Rocchi per aver pensato a questo progetto che promuove l’attività arbitrale in maniera così importante. L’Aia è una grande famiglia di cui speriamo tanti altri ragazzi possano far parte. Un sentito ringraziamento anche al presidente della LND Puglia Vito Tisci per aver sposato con entusiasmo l’iniziativa sui campi pugliesi. Ringrazio anche i colleghi che si sono messi a disposizione della propria regione e dei ragazzi che certamente beneficeranno della loro presenza sui campi”.

Le designazioni in Eccellenza saranno le seguenti: in Orta Nova-Unione Calcio, con l’arbitro Sarcina, ci sarà Pasquale De Meo di Foggia. In Otranto-Castellaneta, con l’arbitro Pezzolla, ci sarà Domenico Palermo di Bari. Queste, invece, le designazioni in Promozione: in Atletico Martina-Cedas Avio Brindisi, con l’arbitro Maestoso, ci sarà Paolo Laudato di Taranto.