Esclusiva mercato: Fasano scatenato, in arrivo anche un centrocampista argentino

Il Fasano sta per mettere a segno un altro colpo di mercato. Dopo Daniele Vantaggiato (la firma è prevista per lunedì), infatti, è stato raggiunto l’accordo con Gabriel Chironi, trequartista argentino classe 1991, ex di Castrovillari e Savoia. L’ultima sua esperienza è stata alla Real Balompédica Linense, nella Serie C spagnola, dal 2020 al 2022, società dalla quale si era svincolato il 1° luglio di quest’anno.