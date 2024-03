L’inchiesta sulla morte di Viviana Delego non sarà archiviata, almeno per il momento: il gip del Tribunale di Brindisi, Vittorio Testi, ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dal pm Giovanni Marino, accogliendo l’opposizione formalizzata dall’avvocato Paolo D’Incecco che rappresenta Giacomo Cofano, marito della donna fasanese morta nel dicembre 2022 dopo aver dato alla luce due gemelli.

Il gip, ritenendo evidentemente da approfondire alcune criticità evidenziate dal consulente della famiglia di Viviana Delego, Giuseppe Fanizza, ha individuato cinque punti che dovranno essere affrontati dai consulenti del pm e che riguardano il trattamento sanitario ricevuto all’ospedale Perrino dalla donna dal momento in cui è entrata la prima volta in sala operatoria per affrontare il parto cesareo. Il gip ha dato tre mesi di tempo alla procura per questi approfondimenti, prima di affrontare nuovamente la questione.

