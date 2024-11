Fasano, Agovino: “Partita interpretata in modo magistrale”

Buona la prima per il Fasano di Agovino che nel pomeriggio ha raccolto un punto, grazie all’ 1-1 sul campo della capolista Nocerina. Il tecnico dei biancazzurri ha analizzato così la gara che ha segnato il suo esordio:

“Anche nei momenti di difficoltà siamo stati equilibrati, ordinati e credo che la partita per i tre giorni e mezzo avuti sia stata preparata bene. Faccio i complimenti ai ragazzi che l’hanno interpretata in modo magistrale. Il primo tempo quando dovevamo ripartire lo abbiamo fatto in modo giusto, con cattiveria. Ci è mancato quello spunto finale di qualità per fargli male. Il secondo tempo è stato di sofferenza perché con la spinta della gente la Nocerina doveva fare bottino pieno. La cosa che mi interessava, come ho detto ai ragazzi in settimana, era lottare in modo ordinato e l’abbiamo fatto. Sapevo che concedevano qualcosa, perché nelle ultime tre partite hanno subito qualche gol di troppo e mantenevano la linea alta. Ho potuto lavorare così con i miei tre davanti che sono piccoletti. Sarebbe stato un peccato perderla, perché abbiamo preso gol a difesa schierata con un attacco lungo e l’abbiamo letta male. Penso sia un punto meritato per la prova dei ragazzi”.

