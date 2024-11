Matera, finalmente la prima vittoria in casa per il balzo play off

Dai fischi del pareggio contro i Fasano agli applausi convinti della vittoria di questo pomeriggio. Il Matera vince per la prima volta davanti al pubblico del XXI Settembre-Franco Salerno, battendo 4-2 il Costa d’Amalfi. Un successo che arriva grazie alla doppietta di Burzio, insieme alle reti di Sicurella e Di Piazza. Vittoria importante per la squadra di Torrisi che ritorna prepotentemente in zona play off.

Nel primo tempo è il Matera che prova a fare la partita. Al 7’ è Bello che ci prova con un insidioso tiro-cross: Provitolo riesce a sventare. Biancoazzurri che provano a creare gioco ma è il Costa d’Amalfi che in contropiede ci prova. Al 15’ è Cappiello che apparecchia per Martinelli che tutto solo stampa nelle braccia di Brahja. Passano pochi minuti e ci prova anche Maione: ancora l’estremo difensore biancoazzurro non si lascia sorprendere. L’episodio giusto, però, i Matera lo trova. Al 24’ contatto in area tra Di Piazza e Provitolo: l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri, l’attaccante biancoazzurro è cinico a realizzare la prima rete con la nuova maglia. Non proprio perfetto, però, qualche minuto dopo. Al 30’ si trova un ottimo pallone in piena area e a tu per tu con Provitolo stampa a lato. E così, da gol sbagliato a gol subito. Tre minuti dopo, Brahja la combina grossa con il contributo della sua difesa: rinvio sbagliato e Maione ne approfitta firmando il pareggio.

Matera che non subisce il colpo e al 43’ trova il nuovo vantaggio. Bellissimo spunto di Burzio che serve Sicurella che al volo stampa alle spalle di Provitolo. I biancoazzurri troverebbero anche il tris nel finale: ma la doppietta di Di Piazz viene annullata per fuorigioco. Nel secondo tempo, il Matera trova subito la terza rete. Al 9’ è Di Piazza che apre per Tomaselli che trova centralmente Burzio che stampa in rete, nonostante il tocco di Provitolo che non serve a nulla. Pochi minuti dopo, i biancoazzurri vanno vicini anche al poker. Il tutto nasce da un’altra bella combinazione con Burzio che va vicino alla doppietta personale: palla di pochissimo alta.

Match in mano dei biancoazzurri anche se al 24’ il Costa d’Amalfi la riapre. Il tutto nasce con una bella conclusione di Cappiello che trafigge Brahja sotto la traversa. Passano due giri di orologio e il Matera trova il nuovo più due. Dagli sviluppi di punizione è Burzio a beffare Provitolo e a firmare la doppietta di giornata. Biancoazzurri che gestiscono al meglio con il Costa d’Amalfi che ci prova al 39’ con una punizione di Filogamo che serve Esposito la cui incornata termina di poco a lato.

IL TABELLINO

Matera-Costa d’Amalfi 4-2

Reti: al 26’ pt Di Piazza (M) su rigore, al 33’ pt Maione (CDA), al 43’ pt Sicurella (M), al 9’ st Burzio (M), al 24’ st Cappiello (CDA), al 26’ st Burzio (M).

Matera (4-2-3-1): Brahja, Bello, Baldi (dal 35’ st Spinelli), Tazza, Casiello, Berardocco, Zampa, Sicurella (dal 27’ st Citro), Burzio (dal 40’ st Napolitano), Tomaselli (dal 19’ st Minnocci), Di Piazza (dal 40’ st Infantino). A disposizione: Testagrossa, Russo, Carbone, Incerti. Allenatore: Torrisi.

Costa d’Amalfi (3-5-2): Provitolo, Sgambati, Mansi, Massa, Esposito, Martinelli (dal 35’ st Caputo), Donnarumma, Proto (dal 23’ st Filogamo), Iovieno (dal 12’ st Oliverio), Maione (dal 42’ st Mauri), Cappiello. Allenatore: Manzi, Giuliani, Celia, Fierro, Cannavaro. Allenatore: Genco (squalificato Proto).

Arbitro: Giuseppe Gargano di Bologna

Primo Assistente: Nicola Sintini di Cesena

Secondo Assistente: Dario Gherardini di Faenza

Note: Giornata soleggiata ma fredda sulla Città dei Sassi. Terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Casiello (M) e Provitolo e Maione (CDA). Angoli: 4-2 per il Matera. Recupero: 1’ pt e 5’ st. Spettatori: 2000 circa con nessun ospite presente.

