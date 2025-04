Foggia, cosa serve per la salvezza? I numeri e le partite da cerchiare in rosso

Gli ultimi 270 minuti di campionato, una radiolina di buona qualità e una calcolatrice: l’occorrente del Foggia, per questo rush finale di stagione, è tutto racchiuso in questi pochi termini. In attesa di novità societarie, che sotto un certo punto di vista sono quelle che in questo momento più interessano ai tifosi rossoneri, la squadra allenata da mister Zauri, messo alle spalle il weekend di riposo forzato, si appresta a dar avvio al filotto di tre partite che andranno a chiudere questo campionato da dimenticare. Crotone in trasferta nella serata di lunedì, Messina in casa cinque giorni dopo e Picerno nuovamente in trasferta nel weekend successivo.

Il destino è nelle mani di Emmausso e compagni che con due punti racimolati nelle prossime due apparizioni sarebbero certi della permanenza nella terza serie nazionale: i satanelli, al momento fermi a quota 30, pareggiando allo Scida al cospetto di una delle squadre più in forma del raggruppamento e facendo lo stesso nello scontro diretto con i peloritani, salirebbero a quota 32 e sarebbero sicuri di avere più di otto lunghezze di distacco dai siciliani al termine della regular season, anche in caso di successo di questi ultimi – che alla prossima riposeranno – nell’ultimo turno contro la Juventus Next Gen e di contemporanea propria sconfitta contro il Picerno.

Discorso differente se contro i pitagorici arrivasse un passo falso. A quel punto la sfida al Messina del 19 aprile potrebbe essere per davvero un clamoroso dentro-fuori: vincendola ci sarebbe l’aritmetica permanenza in C, pareggiando o perdendo bisognerebbe andare a far punti al Curcio. Un importante aiuto ai rossoneri, però, potrebbe anche arrivare da una terza contendente, la Casertana quart’ultima della classe, avente attualmente quattro lunghezze in meno rispetto ai ragazzi di Zauri. I campani nei prossimi 180 minuti se la vedranno con Potenza in trasferta e Crotone in casa: se non dovessero riuscire a rosicchiare neanche un punticino ai satanelli, anche qui ci sarebbe l’aritmetica a consentire agli stessi di tirare un sospiro di sollievo.

