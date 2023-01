FRANCAVILLA FONTANA – Presunta truffa alle assicurazioni: l’inchiesta che vede coinvolto l’ex vicesindaco di Francavilla Fontana Luigi Galiano si divide in due tronconi. A Giugno, in 94 davanti al Gup per l’udienza preliminare.

Truffe assicurative: due tronconi, una sola inchiesta

All’epoca, era il marzo dello scorso anno, l’inchiesta, nella sua interezza, contava oltre 150 indagati. Eppure, di questi, neppure la metà fu chiamata a comparire davanti al Gup per l’udienza preliminare. Mentre quel “gruppone” è ancora alle prese con le prime fasi del procedimento, prossima udienza fissata il 7 febbraio, sono stati notificati in questi giorni gli avvisi a carico di altri 94 indagati, ora imputanti, nella maxi inchiesta sulla presunta truffa alle compagnie assicurative che vede, tra le persone coinvolte, anche l’avvocato Luigi Galiano, ex sindaco di Francavilla. Lui che, però, non è presente in questo ultimo troncone, dove compaiono altre persone coinvolte a vario titolo , secondo la tesi della Procura di Brindisi, nella rete di falsi sinistri messa in piedi dal professionista aiutato dai suoi presunti complici tra cui i colleghi di studio.

Ipotesi tutta da dimostrare, ma che intanto, in questo filone parallelo e strettamente connesso all’operazione della Guardia di Finanza, registra la richiesta di rinvio a giudizio avanzata per i 94 imputati dal pubblico ministero Francesco Carluccio: sono tutti attesi davanti al Gup Stefania De Angelis il prossimo 6 giugno. Oltre agli indagati, l’avviso è stato notificato anche alle parti offese: ovvero, le dieci compagnie assicurative che, secondo l’accusa, sarebbero state “truffate” dai componenti della presunta associazione per delinquere a suon di sinistri falsi. L’inchiesta, insomma, è sempre la stessa, ma è stata suddivisa in due tronconi che viaggiano su linee parallele e, allo stesso tempo, incidenti. Per l’appunto.

Truffe assicurative: il collegio difensivo

Può sembrare un paradosso, ma nell’inchiesta partita dalle intercettazioni e dalle perquisizioni eseguite in uno studio legale, a fronte di 94 nuovi imputati sono tanti, anche, i legali difensori chiamati a far valere le ragioni delle persone coinvolte. Per quanto riguarda questo secondo filone, il corposo collegio difensivo è composto, tra gli altri, dagli avvocati Domenico Attanasi, Antonio Andrisano, Luca Mangia, Michele Fino, Pasquale Franco Fistetti, Donato Manelli, Roberto Palmisano, Francesco Amelio, Marcello di Summa, Danilo Cito, Giancarlo Camassa, Luciano Lonoce, Teresa Parente, Cosimo Silibello, Vincenzo Taurisano, Angela Decristofaro, Pierluigi D’Urso, Augusto Vincenzo Piop Orlando, Maria Giovanna Galatone, Giacomo Viva, Maria Gabriella Dell’Acquila, Vittorio Attanasi, Stefano Voccoli, Giuseppe Risola, Giovanni Bianco, Mariella Argese, Marcello Cafueri, Ylenia Finumunda Ammaturo e Francesco Amelio.

