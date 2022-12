Condividi su...

BARI – In quattro dei nove cantieri Fal del progetto Strade Nuove i lavori sono già conclusi, negli altri si concluderanno entro dicembre 2023, nel pieno rispetto del cronoprogramma. Proseguono a ritmo serrato i lavori dei cantieri che le Ferrovie Appulo Lucane stanno mettendo in atto nel capoluogo pugliese. Il progetto, presentato ad ottobre 2021, consta di 10 interventi per un investimento complessivo di oltre 18 milioni di euro. Al momento vengono aperte al traffico la nuova rotatoria tra via Mazzitelli, viale Cotugno e via generale Bellomo e il cosiddetto ‘anello di circolazione tra viale Solarino e via Cotugno’, una strada di nuova realizzazione, che in parte costeggia il nuovo sottopasso ciclopedonale in via di realizzazione, e che funge da bypass tra il ponte di via Solarino e via Cotugno. E ancora il raccordo tra viale Tatarella e via Matarrese e il raddoppio ferroviario tra Bari Policlinico e Bari S. Andrea. Il tutto senza mai interrompere la circolazione ferroviaria e migliorando la viabilità al Quartierino, tra Picone e Poggiofranco. Novità è il nuovo sito internet falstradenuove.it dal quale i cittadini potranno controllare i progressi del cantiere