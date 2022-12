Condividi su...

BARI – Militari e chef insieme in cucina per un pasto solidale. È il ‘Pranzo di Fraternità’, l’iniziativa che vede in campo: Caritas di Bari-Bitonto e Lecce, Brigata “Pinerolo” e Divella S.p.A. L’evento in occasione delle imminenti feste consolida la forte intesa che ha già visto in passato cooperare pubblico e privato.

Nel capoluogo pugliese, l’iniziativa si è tenuta nel centro notturni don Vito Diana, nel cuore del quartiere libertà. Menù di tutto rispetto per oltre 100 indigenti della città: primo secondo frutta e dolce preparati con l’ausilio delle cucine da campo e del personale della Pinerolo.