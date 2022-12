Condividi su...

BARI – Sette giorni per a una realtà consolidata da 21 anni. I tre circoli storici del capoluogo pugliese si sfidano a suon di volée, smash, dritti e rovesci per il Torneo di Natale di tennis giovanile. Da sabato 17 al 23 dicembre, la Società Ginnastica Angiulli Bari sarà il fulcro di uno tra i tornei federali di tennis giovanile più importanti d’Italia. Oltre 600 ragazzi, dagli 8 ai 16 anni, in arrivo da tutta la nazione, si alterneranno sui campi della polisportiva di via Cotugno, pronti a darsi battaglia sotto rete. La 21esima edizione del Torneo di Natale, organizzato in collaborazione con il Circolo Tennis Bari e il New Country, prevede all’Angiulli i tabelloni di singolare maschili e femminili under 11, 12, 13 e 14, mentre nel Circolo Tennis si svolgerà la competizione under 16 maschile e femminile. Sui campi del New Country si svolgerà il Torneo Open “Memorial Vasile”; sempre nell’Angiulli sono previsti gli incontri degli under 8, 9 e 10, sotto forma di “Raduno”. E l’idea dell’assessore barese allo sport, Pietro Petruzzelli, è di mettere in circolo delle realtà del capoluogo.