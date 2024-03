«È stato approvato in via definitiva dal Parlamento l’Ordine del Giorno presentato in Senato a mia prima firma, per garantire che la cessione dei crediti delle imprese dell’indotto ex Ilva avvenga con clausola pro soluto e attraverso la garanzia di SACE s.p.a., fino alla misura del 100 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria. La proposta emendativa del M5S, trasformata in un impegno del Governo, avviene in sede di esame del ddl n. 986, a proposito della “Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese a carattere strategico”.

Una magra consolazione quella di aver ottenuto l’approvazione di un Odg, nonostante il pacchetto di emendamenti presentato dal M5S a tutela e a garanzia di imprenditori e lavoratori, nonché delle urgenze sanitarie e ambientali da sempre rivendicate dai cittadini, malamente bocciato dal Governo in carica. In questo modo, comunque, il M5S è riuscito almeno ad impegnare il Governo Meloni affinché fornisca celeri risposte ai tanti imprenditori e lavoratori, nonché alle relative famiglie, per scongiurare che l’intera filiera crolli a picco in un momento estremamente delicato per il sito industriale di Taranto”.

”L’introduzione della clausola pro soluto non è soltanto un modo per sostenere le tante famiglie che stanno dietro i salari dell’indotto ex Ilva, ma un vero e proprio atto di responsabilità politica dell’intero Parlamento a tutela dei più basilari diritti degli imprenditori e dei lavoratori. Purtroppo il governo Meloni e le forze politiche di centrodestra hanno ancora una volta girato le spalle alla città di Taranto perché non hanno voluto assumersi la responsabilità di fornire alcuna soluzione alle conseguenze della decisione dell’a.s. e della continuità produttiva a carbone. Il tutto senza stanziare risorse finanziarie adeguate per garantire gli investimenti necessari». Lo afferma in un comunicato stampa il senatore Mario Turco, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle e coordinatore del Comitato Lavoro, Economia e Impresa.

